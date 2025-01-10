Dans les pas des Hommes de Lascaux Etape 4: Sergeac- Les Eyzies Sergeac Dordogne

Traverser le village de Sergeac pour parvenir dans le vallon de Castelmerle, haut lieu de la préhistoire en Vallée Vézère. Vous découvrirez successivement le site troglodytique de La Roque St Christophe, le site de la Madeleine et les gisements du Moustier, de la Micoque, et de Laugerie.

https://www.lascaux-dordogne.com/ +33 5 53 51 82 60

English : Dans les pas des Hommes de Lascaux Etape 4: Sergeac- Les Eyzies

Cross the village of Sergeac to reach the Castelmerle valley, a prehistoric site in the Vézère Valley. You will discover successively the troglodytic site of La Roque St Christophe, the site of La Madeleine and the deposits of Moustier, La Micoque, and Laugerie.

Deutsch : Dans les pas des Hommes de Lascaux Etape 4: Sergeac- Les Eyzies

Durchqueren Sie das Dorf Sergeac und gelangen Sie in das Tal von Castelmerle, eine Hochburg der Prähistorie im Vézère-Tal. Sie werden nacheinander die Höhlenwohnungen von La Roque St Christophe, La Madeleine und die Lagerstätten von Le Moustier, La Micoque und Laugerie entdecken.

Italiano :

Attraversate il villaggio di Sergeac per raggiungere la valle di Castelmerle, un importante sito preistorico nella valle della Vézère. Scoprirete successivamente il sito trogloditico di La Roque St Christophe, il sito di La Madeleine e i depositi di Le Moustier, La Micoque e Laugerie.

Español : Dans les pas des Hommes de Lascaux Etape 4: Sergeac- Les Eyzies

Atraviese el pueblo de Sergeac para llegar al valle de Castelmerle, un importante yacimiento prehistórico del valle del Vézère. Descubrirá sucesivamente el yacimiento troglodita de la Roque St Christophe, el yacimiento de la Madeleine y los depósitos de Le Moustier, La Micoque y Laugerie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine