Dans les pas des Hommes de Lascaux Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Dans les pas des Hommes de Lascaux Gare de Terrasson 24120 Terrasson-Lavilledieu Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 90000.0 Tarif :

De Terrasson-Lavilledieu à Limeuil où la Vézère épouse la Dordogne, la rivière parcourt l’un des plus belles régions du Périgord.Ce parcours est une véritable découverte, une véritable aventure, bien mieux une invitation à entrer dans l’histoire de l’humanité, sur les pas des hommes de Lascaux.

English : Dans les pas des Hommes de Lascaux

From Terrasson-Lavilledieu to Limeuil, where the Vézère meets the Dordogne, the river runs through one of the most beautiful regions of the Périgord. This route is a real discovery, a real adventure, or better still an invitation to enter into the history of humanity, following in the footsteps of the men of Lascaux.

Deutsch : Dans les pas des Hommes de Lascaux

Von Terrasson-Lavilledieu bis Limeuil, wo sich die Vézère mit der Dordogne vermählt, fließt der Fluss durch eine der schönsten Gegenden des Périgord. Diese Strecke ist eine echte Entdeckung, ein echtes Abenteuer, viel besser eine Einladung, in die Geschichte der Menschheit einzutreten, auf den Spuren der Menschen von Lascaux.

Italiano :

Da Terrasson-Lavilledieu a Limeuil, dove la Vézère si unisce alla Dordogna, il fiume attraversa una delle regioni più belle del Périgord. Questo percorso è una vera e propria scoperta, una vera e propria avventura, ovvero un invito a entrare nella storia dell’umanità, sulle orme degli uomini di Lascaux.

Español : Dans les pas des Hommes de Lascaux

Desde Terrasson-Lavilledieu hasta Limeuil, donde el Vézère se une al Dordogne, el río atraviesa una de las regiones más bellas del Périgord. Esta ruta es un verdadero descubrimiento, una verdadera aventura, o más bien una invitación a entrar en la historia de la humanidad, tras las huellas de los hombres de Lascaux

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-06 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine