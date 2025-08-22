DARGILAN SUR LE CAUSSE NOIR (COTATION BLEU) Meyrueis Lozère
DARGILAN SUR LE CAUSSE NOIR (COTATION BLEU) Meyrueis Lozère vendredi 1 mai 2026.
DARGILAN SUR LE CAUSSE NOIR (COTATION BLEU) VTT de descente Facile
DARGILAN SUR LE CAUSSE NOIR (COTATION BLEU) Dargilan 48150 Meyrueis Lozère Occitanie
Durée : 165 Distance : 21000.0 Tarif :
Une boucle qui alterne entre parties boisées et cultivées bien typique du Causse Noir. Un arrêt s’impose à la grotte de Dargilan.
Facile
+33 4 66 45 01 14
English :
A loop that alternates between wooded and cultivated areas, typical of the Causse Noir. A stop at the Dargilan cave is a must.
Deutsch :
Ein Rundweg, der zwischen bewaldeten und bewirtschafteten Abschnitten wechselt und sehr typisch für die Causse Noir ist. An der Höhle von Dargilan sollten Sie unbedingt einen Halt einlegen.
Italiano :
Un anello che alterna zone boscose e coltivate, tipiche del Causse Noir. Una sosta alla grotta di Dargilan è d’obbligo.
Español :
Un bucle que alterna zonas boscosas y cultivadas, típico de la Causse Noir. Parada obligatoria en la cueva de Dargilan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par CDT Lozère