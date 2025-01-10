D’Asson au Soulor Nay Pyrénées-Atlantiques

D'Asson au Soulor Vélo de route Difficile vendredi 1 août 2025.

D’Asson au Soulor Vélo de route Difficile

64800 Nay Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Le mythe à portée de roues! Quoi de plus grandiose que de s’imprégner de l’ambiance du tour de France! Une montée exigeante à couper le souffle à tous les niveaux: sportif, esthétique et patrimoine. A n’en pas douter cette sortie est riche en émotions, tant par sa beauté que l’effort accomplis.

Difficile

English :

The myth within wheel reach! What could be more grandiose than soaking up the atmosphere of the Tour de France! A demanding and breathtaking climb at all levels: sporting, aesthetic and heritage. There is no doubt that this outing is rich in emotions, as much for its beauty as for the effort made.

Deutsch :

Der Mythos in Reichweite der Räder! Was gibt es Großartigeres, als die Atmosphäre der Tour de France zu erleben? Ein anspruchsvoller Anstieg, der auf allen Ebenen atemberaubend ist: sportlich, ästhetisch und kulturell. Zweifellos ist dieser Ausflug reich an Emotionen, sowohl wegen seiner Schönheit als auch wegen der Anstrengung, die er mit sich bringt.

Italiano :

Il mito a portata di ruote! Cosa c’è di più grandioso che immergersi nell’atmosfera del Tour de France! Una salita impegnativa che vi lascerà senza fiato a tutti i livelli: sportivo, estetico e patrimoniale. Senza dubbio, questa corsa è ricca di emozioni, tanto per la sua bellezza quanto per lo sforzo compiuto.

Español :

¡El mito al alcance de sus ruedas! ¿Qué puede ser más grandioso que empaparse del ambiente del Tour de Francia? Un ascenso exigente que te dejará sin aliento a todos los niveles: deportivo, estético y patrimonial. Sin duda, este paseo es rico en emociones, tanto por su belleza como por el esfuerzo realizado.

