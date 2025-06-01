De Bergerac à Rocamadour Etape 9 Domme Dordogne

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Pour cette 9ème étape au départ de Domme, vous visiterez cette bastide appelée aussi l’acropole du Périgord puis direction Grolejac , non sans avoir admiré la vue que l’on a sur la vallée de la Dordogne depuis la terrasse panoramique.

+33 5 53 82 85 79

English : De Bergerac à Rocamadour Etape 9

For this 9th stage from Domme, you will visit this bastide also called the acropolis of Périgord then direction Grolejac, not without having admired the view that one has on the valley of the Dordogne from the panoramic terrace.

Deutsch : De Bergerac à Rocamadour Etape 9

Auf dieser 9. Etappe von Domme aus besichtigen Sie die Bastide, die auch die Akropolis des Périgord genannt wird, und fahren dann weiter nach Grolejac, nicht ohne vorher den Blick von der Aussichtsterrasse auf das Tal der Dordogne zu genießen.

Italiano :

Per questa 9ª tappa da Domme, visiterete questa bastide chiamata anche l’acropoli del Périgord e poi vi dirigerete verso Grolejac, non senza aver ammirato la vista sulla valle della Dordogna dalla terrazza panoramica.

Español : De Bergerac à Rocamadour Etape 9

En esta novena etapa desde Domme, visitará esta bastida también llamada la acrópolis del Périgord y luego se dirigirá a Grolejac, no sin haber admirado la vista sobre el valle de la Dordoña desde la terraza panorámica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine