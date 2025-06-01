De Bidarray à Saint-Etienne de Baïgorry en écomobilité Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Magnifique randonnée le long d’une ligne de crêtes entre vallées de la Nive et du Bastan. Choisir un temps sec et clair pour bénéficier du panorama jusqu’au Pic du Midi de Bigorre et pour progresser en sécurité le long d’à-pics vertigineux et sur des versants herbeux très raides.

Magnificent hike along a line of ridges between the valleys of the Nive and the Bastan. Choose dry and clear weather to enjoy the panorama as far as the Pic du Midi de Bigorre and to progress safely along vertiginous peaks and on very steep grassy slopes.

Wunderschöne Wanderung entlang einer Kammlinie zwischen den Tälern der Nive und des Bastan. Wählen Sie trockenes und klares Wetter, um das Panorama bis zum Pic du Midi de Bigorre zu genießen und um sicher entlang schwindelerregender Gipfel und auf sehr steilen Grashängen voranzukommen.

Magnifica escursione lungo una linea di creste tra le valli di Nive e Bastan. Scegliete un tempo asciutto e sereno per godervi il panorama fino al Pic du Midi de Bigorre e per avanzare in sicurezza lungo cime vertiginose e su pendii erbosi molto ripidi.

Magnífica excursión a lo largo de una línea de crestas entre los valles de Nive y Bastan. Elija un tiempo seco y despejado para disfrutar del panorama hasta el Pic du Midi de Bigorre y progresar con seguridad por cumbres vertiginosas y por pendientes herbáceas muy empinadas.

