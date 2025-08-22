De Bordeaux à Lacanau à vélo De la ville à la plage Bordeaux Gironde

De Bordeaux à Lacanau à vélo De la ville à la plage Vélo de route Facile

De Bordeaux à Lacanau à vélo De la ville à la plage 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 66500.0 Tarif :

Partir à la plage en vélo depuis le centre-ville de Bordeaux, en toute sécurité, peut sembler irréaliste. Pourtant, ce parcours existe depuis longtemps, adossé à la piste cyclable départementale réalisée en 1980 par le Conseil Général sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée d’intérêt local.

Facile

http://www.medococean.com/ +33 5 56 03 21 01

English : De Bordeaux à Lacanau à vélo De la ville à la plage

Going to the beach by bike from the centre of Bordeaux, in complete safety, may seem unrealistic. However, this route has existed for a long time, backed by the departmental cycle path built in 1980 by the General Council on the right-of-way of a former local railway line.

Deutsch : De Bordeaux à Lacanau à vélo De la ville à la plage

Von der Innenstadt von Bordeaux aus mit dem Fahrrad sicher an den Strand zu fahren, mag unrealistisch erscheinen. Dennoch gibt es diese Strecke schon lange, angelehnt an den Radweg des Departements, der 1980 vom Generalrat auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenbahnstrecke von lokalem Interesse angelegt wurde.

Italiano :

Raggiungere la spiaggia in bicicletta dal centro di Bordeaux in tutta sicurezza può sembrare irrealistico. Tuttavia, questo percorso esiste da molto tempo, lungo la pista ciclabile dipartimentale costruita nel 1980 dal Consiglio Generale sul sito di una ex linea ferroviaria di interesse locale.

Español : De Bordeaux à Lacanau à vélo De la ville à la plage

Ir en bicicleta a la playa desde el centro de Burdeos con total seguridad puede parecer poco realista. Sin embargo, esta ruta existe desde hace mucho tiempo, a lo largo del carril bici departamental construido en 1980 por el Consejo General en el emplazamiento de una antigua línea ferroviaria de interés local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine