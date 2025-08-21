De château en château Montélimar Drôme

De château en château Les allées provençales 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette courte boucle n’est pas sans effort ! Après un départ paisible me long de la voie verte du Jabron jusqu’à La Bâtie-Rolland, direction l’ascension du Col de Colombier et ses grands lacets.

https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/   +33 4 75 01 00 20

English :

This short loop is not without effort! After a leisurely start along the Jabron greenway to La Bâtie-Rolland, it’s on to the Col de Colombier ascent and its sweeping switchbacks.

Deutsch :

Dieser kurze Rundweg ist nicht ohne Anstrengung! Nach einem ruhigen Start entlang des grünen Weges des Jabron bis nach La Bâtie-Rolland, geht es zum Anstieg des Col de Colombier und seinen großen Serpentinen.

Italiano :

Questo breve anello non è privo di fatica! Dopo un inizio tranquillo lungo la strada verde dello Jabron fino a La Bâtie-Rolland, si passa alla salita del Col de Colombier e ai suoi ampi tornanti.

Español :

Este corto bucle no está exento de esfuerzo Tras un comienzo tranquilo por la vía verde de Jabron hasta La Bâtie-Rolland, se llega a la subida al Col de Colombier y sus amplias curvas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme