De chemins de fer en chemins de terre Le Neufbourg Manche

De chemins de fer en chemins de terre Le Neufbourg Manche vendredi 1 août 2025.

De chemins de fer en chemins de terre

De chemins de fer en chemins de terre 50140 Le Neufbourg Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 24000.0 Tarif :

Bienvenue dans le Mortainais, la région la plus escarpée de la Manche. Nous sommes ici au cœur du bocage normand, un pays verdoyant s’il en est. De Mortain à Sourdeval, vous emprunterez l’une des voies vertes de la Manche, ce large chemin aménagé sur une ancienne voie ferrée, puis des chemins creux et rocailleux. Cette balade nécessite toutefois une bonne condition physique ainsi qu’une bonne maîtrise du VTT.

English : De chemins de fer en chemins de terre

Welcome to the Mortainais, the steepest region of the Channel. We are here in the heart of the Normandy bocage, a green country if ever there was one. From Mortain to Sourdeval, you will take one of the « green ways » of the Channel, this wide path built on an old railway line, then hollow and rocky paths. However, this walk requires a good physical condition and a good command of mountain biking.

Deutsch :

Willkommen im Mortainais, der steilsten Region des Departements Manche. Wir befinden uns hier im Herzen der normannischen Bocage, einer grünen Landschaft, wenn man so will. Von Mortain nach Sourdeval fahren Sie auf einem der « grünen Wege » der Manche, einem breiten Weg, der auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse angelegt wurde, und dann über steinige Hohlwege. Diese Tour erfordert jedoch eine gute körperliche Verfassung sowie eine gute Beherrschung des Mountainbikes.

Italiano :

Benvenuti nel Mortainais, la regione più ripida della Manche. Siamo nel cuore del bocage normanno, un paese verde se mai ce n’è uno. Da Mortain a Sourdeval, si percorre una delle « vie verdi » della Manche, un ampio sentiero costruito su una vecchia linea ferroviaria, e poi su sentieri rocciosi in conca. Tuttavia, questa passeggiata richiede una buona condizione fisica e una buona padronanza della mountain bike.

Español :

Bienvenido al Mortainais, la región más escarpada de la Mancha. Nos encontramos en el corazón del bocage de Normandía, país verde donde los haya. De Mortain a Sourdeval, seguirá una de las « vías verdes » de la Manche, un amplio camino construido sobre una antigua línea de ferrocarril, y luego sobre senderos de huecos rocosos. Sin embargo, este paseo requiere una buena condición física y un buen dominio de la bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme