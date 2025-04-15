De Chêne et d’Eau Circuit n°5 Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

De Chêne et d’Eau Circuit n°5 37460 Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Prenez le temps de profiter du plan d’eau de 35 ha de Chemillé-sur-Indrois et des multiples activités qui y sont proposées. L’étang du Pas-aux-Ânes vous attend quant à lui au cœur de la Forêt domaniale de Loches, pour un moment de détente. N’hésitez pas à prolonger votre parcours vers le Liget…

+33 2 47 92 70 71

English : Of Oak and Water Circuit n°5

From the leisure centre at Chemillé-sur-Indrois lake, pedal your way along small country lanes to Le Liget chartreuse, an old 12th-century abbey built by Henry II of England. Nearby, a chapel and old fortified farm, La Corroirie, are well worth a visit.

Deutsch : Von Eiche und Wasser Rundgang Nr. 5

Vom Erholungsgebiet des Sees Chemillé-sur-Indrois aus radeln Sie auf kleinen Landstraßen zum Kartäuserkloster St. Jean du Liget, einer früheren, von Heinrich II. Plantagenêt erbauten Abtei. Der Umweg zu einer Kapelle und Zurichtung, einem alten befestigten Hof, lohnt sich.

Italiano :

Prendetevi il tempo per godervi il lago di 35 ettari di Chemillé-sur-Indrois e le numerose attività che offre. Lo stagno di Pas-aux-Ânes vi aspetta nel cuore della foresta demaniale di Loches, per un momento di relax. Non esitate a prolungare il vostro viaggio verso il Liget…

Español : De Roble y Agua Circuito n°5

Tómese su tiempo para disfrutar del lago de 35 hectáreas de Chemillé-sur-Indrois y de las numerosas actividades que se ofrecen. El estanque de Pas-aux-Ânes le espera en el corazón del bosque estatal de Loches, para un momento de relajación. No dude en prolongar su viaje hasta el Liget…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIT Centre-Val de Loire