De fil en aiguille Cours Rhône

Ce parcours géolocalisé vous invite à découvrir Cours-la-ville, commune rurale où le passé industriel textile se fond dans le paysage contemporain de la vallée laborieuse aux hauteurs laissant place à de fastes demeures bourgeoises dénommées châteaux.

This geo-localized route invites you to discover Cours-la-ville, a rural commune where the textile industrial past blends into the contemporary landscape: from the hard-working valley to the heights giving way to sumptuous bourgeois residences known as castles.

Dieser geolokalisierte Rundgang lädt Sie ein, Cours-la-ville zu entdecken, eine ländliche Gemeinde, in der die Vergangenheit der Textilindustrie mit der heutigen Landschaft verschmilzt: vom arbeitsintensiven Tal bis zu den Anhöhen, die Platz für prunkvolle Bürgerhäuser, sogenannte Schlösser, lassen.

Questo itinerario geo-localizzato vi invita a scoprire Cours-la-ville, un comune rurale in cui il passato industriale tessile si fonde con il paesaggio contemporaneo: dalla valle operosa alle alture che lasciano spazio a sontuose residenze borghesi chiamate châteaux.

Esta ruta geolocalizada le invita a descubrir Cours-la-ville, un municipio rural donde el pasado industrial textil se funde con el paisaje contemporáneo: del valle laborioso a las alturas que dan paso a suntuosas residencias burguesas conocidas como châteaux.

