De Fumel à Condat, sur les berges du lot Fumel Lot-et-Garonne

De Fumel à Condat, sur les berges du lot 47500 Fumel Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0

Après une belle montée, ce circuit descend progressivement sur les berges du Lot. Depuis Condat, par l’ancienne voie ferrée devenue baladoir, vous rejoindrez le théâtre de la nature et le jardin panoramique du château, actuelle mairie, dominant la rivière et la ville.

+33 5 53 66 14 14

After a beautiful climb, this circuit gradually descends to the banks of the Lot. From Condat, along the old railway line that has become a walkway, you will reach the nature theatre and the panoramic garden of the castle, now the town hall, overlooking the river and the town.

Nach einem schönen Anstieg führt dieser Rundweg allmählich hinunter zu den Ufern des Lot. Von Condat aus erreichen Sie über die ehemalige Eisenbahnstrecke, die heute ein Spazierweg ist, das Naturtheater und den Panoramagarten des Schlosses, das heutige Rathaus, das den Fluss und die Stadt überragt.

Dopo una bella salita, questo circuito scende gradualmente verso le rive del Lot. Da Condat, lungo la vecchia linea ferroviaria diventata una passerella, si raggiunge il teatro naturale e il giardino panoramico del castello, oggi sede del municipio, che domina il fiume e la città.

Tras una hermosa subida, este circuito desciende gradualmente hasta las orillas del Lot. Desde Condat, a lo largo de la antigua vía férrea convertida en paseo, se llega al teatro de la naturaleza y al jardín panorámico del castillo, hoy ayuntamiento, con vistas al río y a la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine