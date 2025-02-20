De Gabas à Gourette Laruns Pyrénées-Atlantiques

De Gabas à Gourette Laruns Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

De Gabas à Gourette A pieds Difficile

Fédération Française de Randonnée De Gabas à Gourette 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Cette étape offre la découverte du vallon de Soussouéou mais est réservée aux randonneurs aguerris. En cas de neige, prendre la variante via Laruns.

Difficile

English : De Gabas à Gourette

This stage offers the discovery of the Soussouéou valley but is reserved for experienced hikers. In case of snow, take the variant via Laruns.

Deutsch : De Gabas à Gourette

Diese Etappe bietet die Entdeckung des Soussouéou-Tals, ist aber nur für geübte Wanderer geeignet. Bei Schneefall nehmen Sie die Variante über Laruns.

Italiano :

Questa tappa permette di scoprire la valle di Soussouéou, ma è riservata agli escursionisti esperti. In caso di neve, prendere il percorso alternativo via Laruns.

Español : De Gabas à Gourette

Esta etapa permite descubrir el valle de Soussouéou, pero está reservada a los excursionistas experimentados. En caso de nieve, tome la ruta alternativa por Laruns.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine