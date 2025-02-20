De Gabas à Gourette Laruns Pyrénées-Atlantiques
Cette étape offre la découverte du vallon de Soussouéou mais est réservée aux randonneurs aguerris. En cas de neige, prendre la variante via Laruns.
English : De Gabas à Gourette
This stage offers the discovery of the Soussouéou valley but is reserved for experienced hikers. In case of snow, take the variant via Laruns.
Deutsch : De Gabas à Gourette
Diese Etappe bietet die Entdeckung des Soussouéou-Tals, ist aber nur für geübte Wanderer geeignet. Bei Schneefall nehmen Sie die Variante über Laruns.
Italiano :
Questa tappa permette di scoprire la valle di Soussouéou, ma è riservata agli escursionisti esperti. In caso di neve, prendere il percorso alternativo via Laruns.
Español : De Gabas à Gourette
Esta etapa permite descubrir el valle de Soussouéou, pero está reservada a los excursionistas experimentados. En caso de nieve, tome la ruta alternativa por Laruns.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine