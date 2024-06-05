De la cathédrale à la prieurale Moulins Allier

De la cathédrale à la prieurale Rue du pont chinard 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située au cœur du Bourbonnais, cette boucle qui vous entraîne sur les traces des Bourbons vous permet d’admirer la majestueuse cathédrale de Moulins et le superbe ensemble prieural de Souvigny.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : From the cathedral to the priory site

Located in the heart of the Bourbonnais area, this loop follows the footsteps of the Bourbons and let you admire the majestic Moulins Cathedral and the superb priory site of Souvigny.

Deutsch :

Dieser Rundweg im Herzen des Bourbonnais führt Sie auf den Spuren der Bourbonen. Bewundern Sie die majestätische Kathedrale von Moulins und den prächtigen Prioratskomplex von Souvigny.

Italiano :

Situato nel cuore della regione del Bourbonnais, questo anello vi porta sulle tracce dei Borboni e vi permette di ammirare la maestosa cattedrale di Moulins e il superbo complesso priorale di Souvigny.

Español :

Situado en el corazón de la región del Bourbonnais, este bucle le hace viajar tras las huellas de los Borbones y le permite admirar la majestuosa catedral de Moulins y el soberbio complejo prioral de Souvigny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme