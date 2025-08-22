De la croix de Cassini au Plateau de Cita Navenne Haute-Saône
De la croix de Cassini au Plateau de Cita Navenne Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
De la croix de Cassini au Plateau de Cita A pieds Facile
De la croix de Cassini au Plateau de Cita 6 Route de la Demie 70000 Navenne Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7700.0 Tarif :
Une escapade aux portes de Vesoul pour remonter le cours du temps. Le plateau de Cita fut occupé par des camps préhistoriques. Les hommes y logeaient dans des huttes de pierres sèches. De là haut, ils pouvaient apercevoir toute la plaine vésulienne et les plateaux alentours.
Facile
+33 3 84 76 07 82
English :
A trip back in time to the gates of Vesoul. The Cita plateau was occupied by prehistoric camps. Men lived in dry-stone huts. From up there, they could see the entire Vesoul plain and surrounding plateaux.
Deutsch :
Ein Ausflug vor die Tore von Vesoul, um den Lauf der Zeit zurückzuverfolgen. Das Plateau von Cita wurde von prähistorischen Lagern besetzt. Die Menschen wohnten dort in Hütten aus trockenen Steinen. Von dort oben konnten sie die gesamte Ebene von Vesul und die umliegenden Plateaus überblicken.
Italiano :
Un viaggio nel tempo alla periferia di Vesoul. L’altopiano di Cita era occupato da accampamenti preistorici. Le persone vivevano in capanne di pietra a secco. Da lassù si poteva vedere tutta la pianura di Vesoul e gli altipiani circostanti.
Español :
Un viaje en el tiempo a las afueras de Vesoul. La meseta de Cita estaba ocupada por campamentos prehistóricos. La gente vivía allí en cabañas de piedra seca. Desde allí se podía ver toda la llanura de Vesoul y las mesetas circundantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data