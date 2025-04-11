De la Dême à la Rorthes Randonnée en Nord-Touraine Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire

Le circuit de la Dême à la Rorthes à Chemillé-sur-Dême est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité de profiter de l’Espace Naturel de Vienne, votre point de départ, et de traverser la Dêmée à l’aide d’un pont de pierre.

+33 7 88 77 03 80

English:

The circuit de la Dême à la Rorthes in Chemillé-sur-Dême is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to enjoy the Espace Naturel de Vienne, your starting point, and to cross the Dêmée on a stone bridge.

Deutsch:

Der Rundweg von der Dême zur Rorthes in Chemillé-sur-Dême ist mit dem Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Möglichkeit, den Naturraum von Vienne, Ihrem Ausgangspunkt, zu genießen und die Dêmée mithilfe einer Steinb

Italiano:

Il percorso dalla Dême alle Rorthes a Chemillé-sur-Dême è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa piacevole passeggiata, avrete la possibilità di ammirare l’Espace Naturel de Vienne, punto di partenza, e di attraversare la Dêmée su un ponte di pietra.

Español:

La ruta del Dêmée a las Rorthes en Chemillé-sur-Dême está homologada por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este delicioso paseo, tendrá la oportunidad de disfrutar del Espace Naturel de Vienne, su punto de partida, y cruzar el Dêmée por un puente de piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire