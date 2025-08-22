De la Dême au Long Boucle à vélo n°33 Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire

De la Dême au Long Boucle à vélo n°33 En VTC

De la Dême au Long Boucle à vélo n°33 37370 Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 29000.0 Tarif :

Voici une longue sortie champêtre, durant laquelle deux pauses sont à programmer : une visite de la collégiale de Bueil-en-Touraine, réunissant 2 églises et… un arrêt pique-nique au bord de l’étang de Neuvy-le-Roi ou le long de la Dême, à Chemillé… sur Dême !

+33 2 43 38 16 60

English : From La Dême to Long Cycle loop n°33

Two breaks are well worth planning along this long trail through the great outdoors: a tour of the collegiate church in Bueil-en-Touraine, where there are two churches, and… a picnic stop by the pond at Neuvy-le-Roi or on the banks of the Dême, at Chemillé-… sur-Dême!

Deutsch : Von La Dême nach Long Radweg Nr. 33

Hier eine lange, ländliche Tour, bei der zwei Pausen einzuplanen sind: eine Besichtigung der Stiftskirche in Bueil-en-Touraine mit 2 Kirchen und… ein Picknick am Ufer des Sees Neuvy-le-Roi oder entlang der Dême in Chemillé… sur Dême!

Italiano :

Si tratta di una lunga gita in campagna, con due soste previste: una visita alla collegiata di Bueil-en-Touraine, che unisce due chiese, e una sosta per un picnic presso lo stagno di Neuvy-le-Roi o lungo il fiume Dême a Chemillé? sur Dême!

Español : De La Dême a Long Circuito ciclista n°33

Se trata de una larga excursión por el campo, con dos pausas previstas: una visita a la colegiata de Bueil-en-Touraine, que reúne 2 iglesias, y… ¡una parada de picnic junto al estanque de Neuvy-le-Roi o a orillas del río Dême, en Chemillé? sur Dême!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire