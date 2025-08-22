De la madeleine à la marguerie Méautis Manche

De la madeleine à la marguerie

De la madeleine à la marguerie 50500 Méautis Manche Normandie

Durée : 105 Distance : 22000.0 Tarif :

Situé au cœur du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, le parcours longe quelques beaux manoirs et traverse des hameaux aux maisons bâties en terre, typiques de la région, parmi les plus belles du Parc. Le circuit oscille entre bocage et marais. Balade familiale par excellence, le parcours, facile, présente de très faibles dénivelés. Les sentiers empruntés sont typiques du bocage bas-normand composés de prairies, de quelques champs cultivés limités par des haies et des talus où serpente ruisseaux et chemins creux. Divers aspects de l’architecture traditionnelle du pays des marais sont présents sur le circuit. Plusieurs bâtiments sans fondations aux murs en pierre et masse (argile et paille) témoignent encore d’un mode de construction ancien qu’est la technique dite de la bauge .

English : De la madeleine à la marguerie

Situated in the heart of the Regional Natural Park of the Cotentin and Bessin marshes, the route runs alongside some beautiful manor houses and passes through hamlets with mud houses, typical of the region, among the most beautiful in the Park. The circuit oscillates between bocage and marshland. A family walk par excellence, the route is easy, with very little difference in height. The paths used are typical of the Lower Normandy bocage, made up of meadows, a few cultivated fields limited by hedges and slopes where streams and sunken paths wind. Various aspects of the traditional architecture of the marshland are present on the circuit. Several buildings without foundations with stone walls and mass (clay and straw) still bear witness to an ancient method of construction known as the bauge technique.

Deutsch :

Im Herzen des regionalen Naturparks der Sümpfe von Cotentin und Bessin gelegen, führt die Strecke an einigen schönen Herrenhäusern vorbei und durch Weiler mit Häusern, die aus Lehm gebaut sind, typisch für die Region und zu den schönsten des Parks gehören. Die Strecke schwankt zwischen Bocage und Sumpfgebieten. Die leichte Strecke ist ein idealer Familienausflug und weist nur geringe Höhenunterschiede auf. Die Wege sind typisch für die Bocage Bas-Normandie und bestehen aus Wiesen, einigen bewirtschafteten Feldern, die von Hecken und Böschungen begrenzt werden, durch die sich Bäche und Hohlwege schlängeln. Auf dem Rundweg sind verschiedene Aspekte der traditionellen Architektur des Marschlandes zu sehen. Mehrere Gebäude ohne Fundament mit Mauern aus Stein und Masse (Lehm und Stroh) zeugen noch von einer alten Bauweise, der sogenannten bauge -Technik.

Italiano :

Situato nel cuore del Parco Naturale Regionale del Cotentin e delle Paludi del Bessin, il percorso costeggia alcune splendide case padronali e attraversa borghi con case in terra battuta, tipici della regione e tra i più belli del Parco. Il percorso alterna bocage e paludi. Passeggiata familiare per eccellenza, il percorso è facile e presenta dislivelli minimi. I sentieri sono tipici del bocage della Bassa Normandia, con prati e alcuni campi coltivati delimitati da siepi e argini dove serpeggiano ruscelli e sentieri incassati. Lungo il percorso sono presenti diversi aspetti dell’architettura tradizionale della palude. Diversi edifici senza fondamenta con muri in pietra e in massa (argilla e paglia) testimoniano ancora oggi un antico metodo di costruzione noto come tecnica del bauge .

Español :

Situada en el corazón del Parque Natural Regional de las Marismas de Cotentin y Bessin, la ruta discurre junto a algunas hermosas casas solariegas y a través de aldeas con casas de tierra, típicas de la región y entre las más bellas del Parque. El recorrido alterna entre el bocage y las marismas. Paseo familiar por excelencia, la ruta es fácil y tiene muy ligeros desniveles. Los caminos son típicos del bocage de la Baja Normandía, con praderas y algunos campos cultivados delimitados por setos y terraplenes donde serpentean arroyos y caminos hundidos. Varios aspectos de la arquitectura tradicional de las marismas están presentes en la ruta. Varios edificios sin cimientos con muros de piedra y masa (arcilla y paja) son todavía testimonio de un antiguo método de construcción conocido como técnica del bauge .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme