DE LA RAMÉE À LA VILLE AU BLANC Vertou Loire-Atlantique

DE LA RAMÉE À LA VILLE AU BLANC 44120 Vertou Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Un circuit qui vous invite à la découverte d’un patrimoine naturel et bâti, entre vignes et Sèvre.

http://www.vertou.fr/ +33 2 40 37 77 70

English :

A circuit that invites you to discover a natural and built heritage, between vineyards and Sèvre.

Deutsch :

Eine Rundreise, die Sie zur Entdeckung eines natürlichen und gebauten Erbes zwischen Weinbergen und Sèvre einlädt.

Italiano :

Un tour che invita a scoprire un patrimonio naturale ed edilizio, tra i vigneti e la Sèvre.

Español :

Un circuito que invita a descubrir un patrimonio natural y construido, entre los viñedos y el Sèvre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-19 par eSPRIT Pays de la Loire