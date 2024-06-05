De la rivière aux maïs Moulins Allier

De la rivière aux maïs Quai d’Allier 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous propose de vous balader au fil de la dernière grande rivière sauvage d’Europe, l’Allier, et de découvrir son espace protégé, la Réserve Naturelle du Val d’Allier.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : From the river to the cornfield

Try this bike ride to ride along the last great wild river of Europe, called the Allier , and to discover its protected area, the Val d’Allier Natural Area.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie entlang des letzten großen Wildflusses Europas, dem Allier, spazieren gehen und sein Schutzgebiet, das Naturschutzgebiet Val d’Allier, entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata offre l’opportunità di camminare lungo l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa, l’Allier, e di scoprire la sua area protetta, la Riserva Naturale della Val d’Allier.

Español :

Este paseo le ofrece la oportunidad de recorrer el último gran río salvaje de Europa, el Allier, y de descubrir su zona protegida, la Reserva Natural del Val d’Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05