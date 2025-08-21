De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix Versols-et-Lapeyre Aveyron

De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix

De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

La vallée du Verzolet, gage de fraîcheur, les champs et pâturages du causse de saisissants contrastes caractérisent ce parcours niché discrètement entre vallée de Sorgues et avant-causses.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

English : From the Verzolet valley to the Hermelix plateau

The Verzolet Valley, a haven of freshness, and the fields and pastures of the plateau: striking contrasts define this route, quietly nestled between the Sorgues Valley and the lower plateaus.

Deutsch :

Das Verzolet-Tal, ein Garant für Frische, die Felder und Weiden der Causse: Starke Kontraste kennzeichnen diesen Weg, der diskret zwischen Sorgues-Tal und Avant-Causses eingebettet ist.

Italiano :

La fresca valle del Verzolet, i campi e i pascoli della causse: contrasti sorprendenti caratterizzano questo itinerario, incastonato con discrezione tra la valle di Sorgues e le Causses anteriori.

Español : Del valle del Verzolet a la meseta de Hermelix

El valle del Verzolet, garantía de frescura, y los campos y pastizales del altiplano: contrastes sorprendentes caracterizan este recorrido, discretamente situado entre el valle de Sorgues y los ante-altiplanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron