De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix Versols-et-Lapeyre Aveyron
De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix Versols-et-Lapeyre Aveyron vendredi 1 mai 2026.
De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix
De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
La vallée du Verzolet, gage de fraîcheur, les champs et pâturages du causse de saisissants contrastes caractérisent ce parcours niché discrètement entre vallée de Sorgues et avant-causses.
http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : From the Verzolet valley to the Hermelix plateau
The Verzolet Valley, a haven of freshness, and the fields and pastures of the plateau: striking contrasts define this route, quietly nestled between the Sorgues Valley and the lower plateaus.
Deutsch :
Das Verzolet-Tal, ein Garant für Frische, die Felder und Weiden der Causse: Starke Kontraste kennzeichnen diesen Weg, der diskret zwischen Sorgues-Tal und Avant-Causses eingebettet ist.
Italiano :
La fresca valle del Verzolet, i campi e i pascoli della causse: contrasti sorprendenti caratterizzano questo itinerario, incastonato con discrezione tra la valle di Sorgues e le Causses anteriori.
Español : Del valle del Verzolet a la meseta de Hermelix
El valle del Verzolet, garantía de frescura, y los campos y pastizales del altiplano: contrastes sorprendentes caracterizan este recorrido, discretamente situado entre el valle de Sorgues y los ante-altiplanos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron