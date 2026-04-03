De l’Aube à la Barbuise Arcis-sur-Aube Aube

De l’Aube à la Barbuise Facile

De l’Aube à la Barbuise 10700 Arcis-sur-Aube Aube Grand Est

Durée : Distance : 65700.0 Tarif :

De l’Aube à la Barbuise “ 65 km “ niveau facile. A voir lors de votre circuit les églises Saint-Etienne d’Arcis-sur-Aube et de St-Etienne-sous-Barbuise, la Vallée de l’Aube, les églises à pans de bois de Longsols et de Morembert.

Facile

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English :

From Aube to Barbuise ? 65 km ? easy level. See the Saint-Etienne churches of Arcis-sur-Aube and St-Etienne-sous-Barbuise, the Aube Valley, and the timber-framed churches of Longsols and Morembert.

Deutsch :

Von der Aube zur Barbuise ? 65 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf dieser Tour: die Kirchen Saint-Etienne von Arcis-sur-Aube und St-Etienne-sous-Barbuise, das Tal der Aube, die Fachwerkkirchen von Longsols und Morembert.

Italiano :

Da Aube a Barbuise ? 65 km ? livello facile. Da non perdere: le chiese Saint-Etienne di Arcis-sur-Aube e St-Etienne-sous-Barbuise, la valle dell’Aube e le chiese a graticcio di Longsols e Morembert.

Español :

De Aube a Barbuise ? 65 km ? nivel fácil. No se pierda: las iglesias Saint-Etienne de Arcis-sur-Aube y St-Etienne-sous-Barbuise, el valle del Aube y las iglesias con entramado de madera de Longsols y Morembert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité