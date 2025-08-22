De Lourdes à Pau Velo Fest 2025 Pau Pyrénées-Atlantiques

De Lourdes à Pau Velo Fest 2025 Vélo de route Difficile

De Lourdes à Pau Velo Fest 2025 Place royale 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Toujours en compagnie du gave de Pau, l’itinéraire assure le lien entre Béarn et Bigorre, de Pau à Lourdes. Après une dizaine de kilomètres en bord de fleuve sur un cheminement dédié aux deux-roues, la V81 emprunte petites routes et voies vertes pour profiter des atouts de la plaine de Nay.

English : De Lourdes à Pau Velo Fest 2025

Still in the company of the gave de Pau, the route ensures the link between Béarn and Bigorre, from Pau to Lourdes. After about ten kilometres along the river on a path dedicated to two-wheelers, the V81 takes small roads and greenways to take advantage of the assets of the plain of Nay.

Deutsch : De Lourdes à Pau Velo Fest 2025

Immer in Begleitung des Gave de Pau stellt die Route die Verbindung zwischen Béarn und Bigorre her, von Pau bis Lourdes. Nach etwa zehn Kilometern am Flussufer auf einem für Zweiräder vorgesehenen Weg führt die V81 über kleine Straßen und grüne Wege, um die Vorzüge der Ebene von Nay zu genießen.

Italiano :

Sempre in compagnia del Gave de Pau, l’itinerario costituisce un collegamento tra Béarn e Bigorre, da Pau a Lourdes. Dopo una decina di chilometri lungo il fiume su un percorso dedicato alle due ruote, la V81 imbocca piccole strade e greenways per sfruttare le risorse della piana di Nay.

Español : De Lourdes à Pau Velo Fest 2025

Siempre en compañía del Gave de Pau, la ruta sirve de enlace entre Béarn y Bigorre, de Pau a Lourdes. Tras una decena de kilómetros a lo largo del río por una ruta dedicada a las dos ruedas, la V81 se adentra en las pequeñas carreteras y vías verdes para aprovechar los atractivos de la llanura del Nay.

