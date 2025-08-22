DE MONTPELLIER À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT SUR LE GR®653 VOIE D’ARLES VERS COMPOSTELLE Montpellier Hérault
Durée : 840 Distance : 4300.0 Tarif :
Cet itinéraire de 43 km, reliant Montpellier à Saint-Guilhem-le-Désert, offre une immersion progressive dans les paysages du Languedoc, entre patrimoine urbain, garrigues et vallées verdoyantes.
Difficulté moyenne
https://plan.lio-occitanie.fr/fr/ +33 4 67 56 41 97
English : DE MONTPELLIER À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT SUR LE GR®653 VOIE D'ARLES VERS COMPOSTELLE
Deutsch : DE MONTPELLIER À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT SUR LE GR®653 VOIE D'ARLES VERS COMPOSTELLE
Italiano :
Questo percorso di 43 km, che collega Montpellier a Saint-Guilhem-le-Désert, offre un’immersione graduale nel paesaggio della Linguadoca, con il suo patrimonio urbano, le garighe e le valli verdeggianti.
Español : DE MONTPELLIER À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT SUR LE GR®653 VOIE D'ARLES VERS COMPOSTELLE
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme