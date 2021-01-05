De Néandertal à Gargantua par le Rhône Pierrelatte Drôme

De Néandertal à Gargantua par le Rhône

De Néandertal à Gargantua par le Rhône 2 bis, avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Terre d’Histoire et d’histoires, ce morceau de Drôme Provençale a encore de nombreux récits à raconter. De Malataverne à Saint-Paul-Trois-Châteaux, hommes préhistoriques et personnage de fiction se côtoient avec comme fil rouge, le bleu du Rhône.

https://www.dromeprovencale.fr/drome-sud-provence/ +33 4 75 04 07 98

English :

A land of history and stories, this piece of Drôme Provençale still has many tales to tell. From Malataverne to Saint-Paul-Trois-Châteaux, prehistoric men and fictional characters rub shoulders, with the blue of the Rhône as a common thread.

Deutsch :

Als Land der Geschichte und der Geschichten hat dieses Stück Drôme Provençale noch viele Geschichten zu erzählen. Von Malataverne bis Saint-Paul-Trois-Châteaux treffen prähistorische Menschen und fiktive Figuren aufeinander, wobei sich das Blau der Rhône wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht.

Italiano :

Terra di storia e di storie, questo pezzo di Drôme Provençale ha ancora molte storie da raccontare. Da Malataverne a Saint-Paul-Trois-Châteaux, uomini preistorici e personaggi di fantasia hanno come filo conduttore il blu del Rodano.

Español :

Tierra de historia y de anécdotas, este trozo de Drôme provenzal tiene todavía muchas historias que contar. De Malataverne a Saint-Paul-Trois-Châteaux, los hombres prehistóricos y los personajes de ficción se codean con el azul del Ródano como hilo conductor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-01-05 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme