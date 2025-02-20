De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port A pieds Difficulté moyenne

Fédération Française de Randonnée De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port 64120 Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21100.0 Tarif :

Sur cette étape de Saint-Jacques, on rencontre beaucoup plus de pèlerins. Ceci est dû à la position stratégique d’Ostabat, point de convergence des voies du Puy, de Tours et de Vézelay, et au fait que de nombreux promeneurs débutent à Ostabat ou à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Difficulté moyenne

English : De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port

On this stage of Santiago, we meet many more pilgrims. This is due to the strategic position of Ostabat, the convergence point of the routes of Le Puy, Tours and Vézelay, and the fact that many walkers start in Ostabat or Saint-Jean-Pied-de-Port.

Deutsch : De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port

Auf dieser Etappe des Jakobswegs trifft man viel mehr Pilger an. Dies ist auf die strategische Lage von Ostabat zurückzuführen, wo die Wege nach Le Puy, Tours und Vézelay zusammenlaufen, und darauf, dass viele Wanderer in Ostabat oder Saint-Jean-Pied-de-Port beginnen.

Italiano :

In questa tappa di Santiago de Compostela ci sono molti più pellegrini. Ciò è dovuto alla posizione strategica di Ostabat, dove convergono gli itinerari da Le Puy, Tours e Vezelay, e al fatto che molti escursionisti partono da Ostabat o da Saint-Jean-Pied-de-Port.

Español : De Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port

Hay muchos más peregrinos en esta etapa de la peregrinación. Esto se debe a la posición estratégica de Ostabat, donde confluyen las rutas de Le Puy, Tours y Vezelay, y al hecho de que muchos senderistas comienzan en Ostabat o Saint-Jean-Pied-de-Port.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine