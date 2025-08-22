De petites routes en chemins, découvrons la forêt d’Halatte V2 Fleurines Oise

De petites routes en chemins, découvrons la forêt d’Halatte V2

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Héritage royal, cette hêtraie-chênaie a été chassée dès Clovis et jusqu’à la Révolution. C’est à la vénerie que ce massif forestier doit ses routes et ses poteaux dont celui du grand maître qui est le point de départ du parcours. Vous découvrirez de nombreux témoignages historiques qui remontent jusqu’au néolithique. Point d’orgue du parcours, le temple gallo-romain de l’Ognon (Ier-IVème siècle) dédié à des dieux guérisseurs (nombreux objets conservés au musée d’art et d’archéologie de Senlis).

A royal heritage, this beech and oak forest has been hunted since Clovis and until the Revolution. It is to the venery that this forest massif owes its roads and posts, including that of the great master, which is the starting point of the route. You will discover many historical testimonies which go back to the Neolithic period. The high point of the route is the Gallo-Roman temple of Ognon (1st-4th century) dedicated to healing gods (many objects preserved in the Senlis Museum of Art and Archaeology).

Dieser Buchen-Eichenwald ist ein königliches Erbe und wurde von Chlodwig an bis zur Revolution bejagt. Der Jagd verdankt dieses Waldmassiv seine Straßen und Pfosten, darunter den des Großmeisters, der den Ausgangspunkt des Rundgangs bildet. Sie werden zahlreiche historische Zeugnisse entdecken, die bis in die Jungsteinzeit zurückreichen. Höhepunkt des Rundgangs ist der gallo-römische Tempel von Ognon (1.-4. Jahrhundert), der den heilenden Göttern gewidmet war (zahlreiche Objekte werden im Kunst- und Archäologiemuseum von Senlis aufbewahrt).

Eredità reale, questa foresta di faggi e querce è stata oggetto di caccia dall’epoca di Clodoveo fino alla Rivoluzione. La foresta deve le sue strade e le sue postazioni alla caccia, compresa la postazione del Gran Maestro, che è il punto di partenza dell’itinerario. Scoprirete numerose testimonianze storiche che risalgono al periodo neolitico. Il punto culminante del percorso è il tempio gallo-romano dell’Ognon (I-IV secolo) dedicato alle divinità guaritrici (numerosi oggetti conservati nel Museo d’Arte e Archeologia di Senlis).

Legado real, este bosque de hayas y robles fue objeto de caza desde la época de Clodoveo hasta la Revolución. El bosque debe sus caminos y puestos a la caza, incluido el puesto del Gran Maestre, que es el punto de partida de la ruta. Descubrirá numerosos testimonios históricos que se remontan al neolítico. El punto culminante del recorrido es el templo galo-romano del Ognon (siglos I-IV) dedicado a los dioses de la curación (numerosos objetos conservados en el Museo de Arte y Arqueología de Senlis).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France