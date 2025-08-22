De petites routes en chemins, une forêt, des villages de pierre et une abbaye V3 Fontaine-Chaalis Oise

De petites routes en chemins, une forêt, des villages de pierre et une abbaye V3

De petites routes en chemins, une forêt, des villages de pierre et une abbaye V3 Parking de l’Abbaye de Chaalis 60300 Fontaine-Chaalis Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Vous pédalez sur les sols souvent sablonneux de la majestueuse forêt d’Ermenonville dans laquelle Rousseau a herborisé ou sur de petites routes le long desquelles s’égrènent des villages pittoresques aux beaux bâtis de pierre Ermenonville, Montlognon, Fontaine-Chaalis et Borest. C’est ici le pays du célèbre parc d’attraction de la Mer de Sable. Juste en face, vous pourrez découvrir la royale abbaye de Chaalis, sa roseraie ou le musée Jacquemart-André, tous réunis sur le même site… Quelques centaine de mètres plus loin le château d’Ermenonville transformé en hôtel ou le Parc Jean-Jacqies Rousseau et ses célèbres fabriques du 19ème siècle.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De petites routes en chemins, une forêt, des villages de pierre et une abbaye V3

You pedal on the often sandy soils of the majestic forest of Ermenonville in which Rousseau planted the trees or on small roads along which you will find picturesque villages with beautiful stone buildings: Ermenonville, Montlognon, Fontaine-Chaalis and Borest. This is the land of the famous Mer de Sable theme park. Just opposite, you can discover the Royal Abbey of Chaalis, its rose garden or the Jacquemart-André museum, all on the same site… A few hundred metres further on, you can visit the Ermenonville castle transformed into a hotel or the Jean-Jacqies Rousseau Park and its famous 19th century factories.

Deutsch : De petites routes en chemins, une forêt, des villages de pierre et une abbaye V3

Sie radeln über die oft sandigen Böden des majestätischen Waldes von Ermenonville, in dem Rousseau kräuterte, oder über kleine Straßen, entlang derer sich malerische Dörfer mit schönen Steinbauten reihen: Ermenonville, Montlognon, Fontaine-Chaalis und Borest. Hier ist die Heimat des berühmten Vergnügungsparks Mer de Sable. Gleich gegenüber können Sie die königliche Abtei von Chaalis, ihren Rosengarten oder das Jacquemart-André-Museum entdecken, die alle auf demselben Gelände vereint sind… Einige hundert Meter weiter liegt das in ein Hotel umgewandelte Schloss von Ermenonville oder der Park Jean-Jacqies Rousseau mit seinen berühmten Fabriken aus dem 19.

Italiano :

Si pedala sul terreno spesso sabbioso della maestosa foresta di Ermenonville, dove Rousseau erorizzò, o su piccole strade lungo le quali pittoreschi villaggi con splendidi edifici in pietra punteggiano il paesaggio: Ermenonville, Montlognon, Fontaine-Chaalis e Borest. Questa è la terra del famoso parco tematico Mer de Sable. Proprio di fronte, potrete scoprire l’abbazia reale di Chaalis, il suo roseto o il museo Jacquemart-André, tutti sullo stesso sito? Poche centinaia di metri più avanti, il castello di Ermenonville trasformato in hotel o il parco Jean-Jacqies Rousseau e le sue famose fabbriche del XIX secolo.

Español : De petites routes en chemins, une forêt, des villages de pierre et une abbaye V3

Se pedalea por el suelo, a menudo arenoso, del majestuoso bosque de Ermenonville, donde Rousseau herorizó, o por pequeñas carreteras a lo largo de las cuales pintorescos pueblos con hermosos edificios de piedra salpican el paisaje: Ermenonville, Montlognon, Fontaine-Chaalis y Borest. Es la tierra del famoso parque temático Mer de Sable. Justo enfrente, podrá descubrir la abadía real de Chaalis, su rosaleda o el museo Jacquemart-André, todo en el mismo lugar.. Unos cientos de metros más allá, el castillo de Ermenonville transformado en hotel o el parque Jean-Jacqies Rousseau y sus famosas fábricas del siglo XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France