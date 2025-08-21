De Pisse Grenouille à Pampelune Randonnée en Nord-Touraine Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

De Pisse Grenouille à Pampelune Randonnée en Nord-Touraine A pieds

37360 Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 10400.0 Tarif :

Le circuit de Pisse Grenouille à Pampelune situé à Saint-Antoine-du-Rocher est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant charmante balade, vous découvrirez le plan d’eau de la Grenouillère et vous pourrez admirer le château d’Ardrée !

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : From Pisse Grenouille to Pamplona Hiking in Nord-Touraine

The Pisse Grenouille to Pamplona trail in Saint-Antoine-du-Rocher is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming stroll, you’ll discover the Grenouillère lake and admire the Château d’Ardrée!

Deutsch : Von Pisse Grenouille nach Pamplona Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg von Pisse Grenouille nach Pamplona in Saint-Antoine-du-Rocher wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während der charmanten Wanderung entdecken Sie den Wasserspiegel von Grenouillère und können das Schloss von Ardrée bewundern!

Italiano :

Il sentiero Pisse Grenouille to Pamplona a Saint-Antoine-du-Rocher ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, scoprirete il lago di Grenouillère e ammirerete il Castello d’Ardrée!

Español : De Pisse Grenouille a Pamplona Senderismo en Nord-Touraine

El sendero de Pisse Grenouille a Pamplona, en Saint-Antoine-du-Rocher, ha sido galardonado con el sello de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este agradable paseo, descubrirá el lago de Grenouillère y admirará el castillo de Ardrée

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire