De plaines en forêts Randonnée en Nord-Touraine Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

De plaines en forêts Randonnée en Nord-Touraine A pieds

De plaines en forêts Randonnée en Nord-Touraine Parking de l’espace Beau Soulage 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11600.0 Tarif :

Le chemin De plaines en Forêts à Saint-Christophe-sur-le-Nais est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église paroissiale et les lavoirs communaux.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : From plains to forests Hiking in Nord-Touraine

The De plaines en Forêts trail in Saint-Christophe-sur-le-Nais is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the parish church and communal washhouses.

Deutsch : Von der Ebene bis zum Wald Wandern in der Nord-Touraine

Der Weg De plaines en Forêts in Saint-Christophe-sur-le-Nais ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Pfarrkirche und die kommunalen Waschhäuser.

Italiano :

Il sentiero De plaines en Forêts di Saint-Christophe-sur-le-Nais è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa parrocchiale e i lavatoi comunali.

Español : De las llanuras a los bosques Senderismo en Nord-Touraine

El sendero De plaines en Forêts de Saint-Christophe-sur-le-Nais está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia parroquial y los lavaderos comunales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire