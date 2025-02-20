De Pomps à Arthez-de-Béarn Pomps Pyrénées-Atlantiques
De Pomps à Arthez-de-Béarn 64370 Pomps Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9600.0 Tarif :
Il existe une version courte de cette balade qui occulte la chapelle de Caubin. Nous recommandons néanmoins d’y passer cette ancienne commanderie de l’Ordre de Malte, la plus importante du Béarn, a été rénovée récemment.
English : De Pomps à Arthez-de-Béarn
There is a « short version » of this walk that obscures the Caubin chapel. Nevertheless, we recommend that you go there: this former commandery of the Order of Malta, the most important in Béarn, has recently been renovated.
Deutsch : De Pomps à Arthez-de-Béarn
Es gibt eine « Kurzversion » dieser Wanderung, die die Kapelle von Caubin ausblendet. Wir empfehlen dennoch, dort vorbeizuschauen: Diese ehemalige Kommandantur des Malteserordens, die größte im Béarn, wurde kürzlich renoviert.
Italiano :
Esiste una « versione breve » di questa passeggiata che non include la cappella di Caubin. Vi consigliamo comunque di andarci: questa ex-commenda dell’Ordine di Malta, la più importante di Bearn, è stata recentemente ristrutturata.
Español : De Pomps à Arthez-de-Béarn
Existe una « versión corta » de este paseo que no incluye la capilla de Caubin. No obstante, le recomendamos que vaya allí: esta antigua comandancia de la Orden de Malta, la más importante de Bearn, ha sido renovada recientemente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine