De Pomps à Arthez-de-Béarn Pomps Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 9600.0

Il existe une version courte de cette balade qui occulte la chapelle de Caubin. Nous recommandons néanmoins d’y passer cette ancienne commanderie de l’Ordre de Malte, la plus importante du Béarn, a été rénovée récemment.

English : De Pomps à Arthez-de-Béarn

There is a « short version » of this walk that obscures the Caubin chapel. Nevertheless, we recommend that you go there: this former commandery of the Order of Malta, the most important in Béarn, has recently been renovated.

Deutsch : De Pomps à Arthez-de-Béarn

Es gibt eine « Kurzversion » dieser Wanderung, die die Kapelle von Caubin ausblendet. Wir empfehlen dennoch, dort vorbeizuschauen: Diese ehemalige Kommandantur des Malteserordens, die größte im Béarn, wurde kürzlich renoviert.

Italiano :

Esiste una « versione breve » di questa passeggiata che non include la cappella di Caubin. Vi consigliamo comunque di andarci: questa ex-commenda dell’Ordine di Malta, la più importante di Bearn, è stata recentemente ristrutturata.

Español : De Pomps à Arthez-de-Béarn

Existe una « versión corta » de este paseo que no incluye la capilla de Caubin. No obstante, le recomendamos que vaya allí: esta antigua comandancia de la Orden de Malta, la más importante de Bearn, ha sido renovada recientemente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine