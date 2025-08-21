De Roberval à Rhuis Roberval Oise
vendredi 1 mai 2026.
De Roberval à Rhuis A pieds Facile
De Roberval à Rhuis 2 Cavée de l'Église 60410 Roberval Oise Hauts-de-France
Durée : 120 Distance : 7600.0
Du 20e siècle à la préhistoire, un parcours riche en découverte !
Facile
English : De Roberval à Rhuis
From the 20th century to prehistory, a journey rich in discovery!
Deutsch : De Roberval à Rhuis
Jahrhundert bis zur Vorgeschichte, ein Parcours voller Entdeckungen!
Italiano :
Dal XX secolo alla preistoria, un viaggio di scoperta!
Español : De Roberval à Rhuis
Del siglo XX a la prehistoria, ¡un viaje de descubrimientos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France