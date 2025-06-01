De Rouen à Forges-les-Eaux Rouen Seine-Maritime

De Rouen à Forges-les-Eaux Place Saint Paul 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Une jolie boucle pour joindre le Pays de Bray depuis Rouen. Jardins, châteaux et beaux points de vue au programme.

English : De Rouen à Forges-les-Eaux

A nice loop to reach the Pays de Bray from Rouen. Gardens, castles and beautiful viewpoints on the program.

Deutsch :

Eine schöne Schleife, um von Rouen aus das Pays de Bray zu erreichen. Gärten, Schlösser und schöne Aussichtspunkte stehen auf dem Programm.

Italiano :

Un bel giro per raggiungere il Pays de Bray da Rouen. Giardini, castelli e splendidi panorami sono in programma.

Español :

Un bonito bucle para llegar al Pays de Bray desde Rouen. Jardines, castillos y hermosas vistas están en el programa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme