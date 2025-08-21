De Saint-Crépin à la pyramide de Germain Gaillard Saint-Crépin-Ibouvillers Oise

De Saint-Crépin à la pyramide de Germain Gaillard A pieds Difficulté moyenne

De Saint-Crépin à la pyramide de Germain Gaillard Place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers 60790 Saint-Crépin-Ibouvillers Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 12800.0 Tarif :

Situé au cœur du Pays de Nacre et des tabletiers, cette promenade alterne chemins à travers champs, bois et découverte des villages de Saint-Crépin-Ibouvillers, Montchevreuil et Pouilly. Point d’orgue du parcours et anecdotique à souhait, la pyramide de Germain Gaillard, caveau d’un ancien maire de la commune, construit le long du ru du Mesnil et entouré d’arbres fruitiers.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De Saint-Crépin à la pyramide de Germain Gaillard

Situated in the heart of the Pays de Nacre and its tabletiers , this walk alternates between paths through fields and woods, and visits to the villages of Saint-Crépin-Ibouvillers, Montchevreuil and Pouilly. The highlight of the walk is the Germain Gaillard pyramid, the cellar of a former mayor of the commune, built along the ru du Mesnil and surrounded by fruit trees.

Deutsch : De Saint-Crépin à la pyramide de Germain Gaillard

Im Herzen des Pays de Nacre und der Tafelmacher gelegen, führt diese Wanderung abwechselnd durch Felder und Wälder, wobei Sie die Dörfer Saint-Crépin-Ibouvillers, Montchevreuil und Pouilly entdecken können. Der Höhepunkt des Weges ist die Pyramide von Germain Gaillard, die Gruft eines ehemaligen Bürgermeisters der Gemeinde, die entlang des Ru du Mesnil errichtet wurde und von Obstbäumen umgeben ist.

Italiano :

Situata nel cuore del Pays de Nacre e della sua industria di vasellame, questa passeggiata alterna sentieri tra campi e boschi a visite ai villaggi di Saint-Crépin-Ibouvillers, Montchevreuil e Pouilly. Il punto culminante della passeggiata è la piramide di Germain Gaillard, la tomba di un ex sindaco del comune, costruita lungo il torrente Mesnil e circondata da alberi da frutto.

Español : De Saint-Crépin à la pyramide de Germain Gaillard

Situado en el corazón del Pays de Nacre y de su industria de vajillas, este paseo alterna senderos por campos y bosques con visitas a los pueblos de Saint-Crépin-Ibouvillers, Montchevreuil y Pouilly. El punto culminante del paseo es la pirámide de Germain Gaillard, bóveda de un antiguo alcalde del municipio, construida a orillas del arroyo Mesnil y rodeada de árboles frutales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France