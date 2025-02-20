De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port A pieds Difficile

Fédération Française de Randonnée De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 18600.0 Tarif :

Alternant entre routes pastorales et herbages, cet itinéraire en demi-cercle par le promontoire du Munhoa offre tout du long de magnifiques points de vue de l’Iparla au bassin de Cize. L’effort à fournir à pied est fractionné.

Difficile

English : De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port

Alternating between pastoral routes and grasslands, this semi-circular route through the Munhoa promontory offers magnificent views from Iparla to the Cize basin. The effort to be made on foot is fragmented.

Deutsch : De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port

Diese halbkreisförmige Route über das Vorgebirge von Munhoa führt abwechselnd über Hirtenstraßen und Grasland und bietet durchgehend herrliche Ausblicke von Iparla bis zum Becken von Cize. Die zu Fuß zu leistende Anstrengung wird aufgeteilt.

Italiano :

Alternando strade pastorali e pascoli, questo percorso semicircolare attraverso il promontorio di Munhoa offre magnifiche viste da Iparla al bacino del Cize. Lo sforzo richiesto a piedi è suddiviso.

Español : De Saint-Etienne-de-Baigorry à Saint-Jean-Pied-de-Port

Alternando caminos de pastoreo y pastizales, esta ruta semicircular por el promontorio de Munhoa ofrece magníficas vistas desde Iparla hasta la cuenca del Cize. El esfuerzo requerido a pie se divide.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine