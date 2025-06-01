De Saint Sylvain à Soignolles par les Fauces Saint-Sylvain Calvados
Durée : 90 Distance : 8000.0 Tarif :
Saint-Sylvain se situe au sud de la plaine de Caen, à la lisière de la forêt de Cinglais, à mi-chemin entre l’agglomération caennaise et Falaise. Cette situation géographique permet une balade à travers champs relativement facile en proposant quelques beaux arrêts le château des Fosses (le grand fauces), l’église de St Sylvain et l’église de Soignolles. Après quelques kilomètres bien lancés, le passage en sous-bois vous invite à la pause et vous apprécierez le calme ambiant qui y règne.
English : De Saint Sylvain à Soignolles par les Fauces
Saint-Sylvain is located to the south of the Caen plain, on the edge of the Cinglais forest, midway between the Caen conurbation and Falaise. This geographical location offers a fine itinerary across relatively easy fields, with a few interesting spots to stop at and admire: the Château des Fosses the Church of St. Sylvain and the church in Soignolles. After a few speedy kilometres, the portion through the woods and the undergrowth invites you to take a more leisurely pace and appreciate this tranquil atmosphere.
Deutsch :
Saint-Sylvain liegt im Süden der Ebene von Caen, am Rande des Waldes von Cinglais, auf halbem Weg zwischen dem Ballungsraum Caen und Falaise. Diese geografische Lage ermöglicht eine relativ einfache Fahrt über die Felder mit einigen schönen Zwischenstopps: das Château des Fosses (der große Fauces), die Kirche von St Sylvain und die Kirche von Soignolles. Nach einigen gut angegangenen Kilometern lädt die Passage durch das Unterholz zu einer Pause ein, und Sie werden die dort herrschende Umgebungsruhe zu schätzen wissen.
Italiano :
Saint-Sylvain si trova nel sud della pianura di Caen, ai margini della foresta di Cinglais, a metà strada tra l’agglomerato di Caen e Falaise. Questa situazione geografica consente una passeggiata relativamente facile tra i campi, con alcune belle soste: il castello dei Fosses (le grandi fauces), la chiesa di St Sylvain e la chiesa di Soignolles. Dopo qualche chilometro, il passaggio nel sottobosco invita a fare una pausa e si apprezza la calma che vi regna.
Español :
Saint-Sylvain está situado en el sur de la llanura de Caen, al borde del bosque de Cinglais, a medio camino entre la aglomeración de Caen y Falaise. Esta situación geográfica permite un paseo relativamente fácil a través de los campos, con algunas hermosas paradas: el château des Fosses (las grandes fauces), la iglesia de St Sylvain y la iglesia de Soignolles. Al cabo de unos kilómetros, el paso por la maleza invita a hacer una pausa y se aprecia la calma que allí reina.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme