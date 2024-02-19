De Salers au Puy Violent par la vallée glaciaire de la Maronne en VTTAE ou VTCAE Salers Cantal

Depuis Salers, l’itinéraire offre de somptueux panoramas sur la tête de vallée glaciaire de la Maronne. Tantôt sur les plateaux, tantôt en fond de vallée, vous serez surpris par la diversité des paysages…

+33 4 71 40 58 08

English :

From Salers, the route offers sumptuous panoramas over the head of the glacial valley of the Maronne. Sometimes on the plateaus, sometimes at the bottom of the valley, you will be surprised by the diversity of the landscapes…

Deutsch :

Von Salers aus bietet die Route prächtige Panoramen über den vergletscherten Talkopf der Maronne. Mal auf den Hochebenen, mal im Talgrund werden Sie von der Vielfalt der Landschaften überrascht sein…

Italiano :

Da Salers, il percorso offre sontuosi panorami sulla testata della valle glaciale della Maronna. A volte sugli altipiani, a volte in fondo alla valle, sarete sorpresi dalla diversità dei paesaggi…

Español :

Desde Salers, la ruta ofrece suntuosos panoramas sobre la cabecera del valle glaciar del Marona. A veces en las mesetas, a veces en el fondo del valle, le sorprenderá la diversidad de los paisajes…

