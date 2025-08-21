De silhouettes en silhouettes Balade sur le plateau, entre roches et sous-bois Clansayes Drôme

De silhouettes en silhouettes Balade sur le plateau, entre roches et sous-bois

Parking du calvaire 26130 Clansayes Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette promenade à travers sous-bois, garrigues et champs de lavandes vous permettra de profiter de paysages remarquables tout en découvrant, imprimées dans la roche, les traces de passage de charriots à roues qui transportaient des blocs de pierres.

On this walk through undergrowth, garrigue and lavender fields, you’ll enjoy remarkable landscapes while discovering the traces of wheeled carts that transported blocks of stone, imprinted in the rock.

Bei dieser Wanderung durch Unterholz, Garrigue und Lavendelfelder können Sie bemerkenswerte Landschaften genießen und gleichzeitig die in den Felsen eingeprägten Spuren von Radkarren entdecken, die Steinblöcke transportierten.

Questa passeggiata attraverso il sottobosco, la macchia e i campi di lavanda vi permetterà di godere di paesaggi notevoli e di scoprire, impresse nella roccia, le tracce dei carri a ruote che trasportavano i blocchi di pietra.

Este paseo a través de la maleza, el matorral y los campos de lavanda le permitirá disfrutar de notables paisajes mientras descubre, impresas en la roca, las huellas de los carros con ruedas que transportaban bloques de piedra.

