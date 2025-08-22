De silhouettes en silhouettes Cultiver un moment de sérénité Solérieux Drôme

De silhouettes en silhouettes Cultiver un moment de sérénité

Aire de jeux 26130 Solérieux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le bucolique village de Solérieux et la paisible nature qui l’étreint se laisseront découvrir au rythme des gazouillis grâce à cette balade. Un moment de quiétude vous attend au fil du Lauzon où prospèrent vignes, truffières et lavandes.

+33 4 75 04 07 98

English : De silhouettes en silhouettes Cultiver un moment de sérénité

The bucolic village of Solérieux and the peaceful nature that surrounds it can be discovered to the rhythm of the chirping on this walk. A moment of tranquility awaits you along the Lauzon, where vineyards, truffle fields and lavender fields flourish.

Deutsch : De silhouettes en silhouettes Cultiver un moment de sérénité

Das bukolische Dorf Solérieux und die friedliche Natur, die es umgibt, lassen sich dank dieser Wanderung im Rhythmus des Gezwitschers entdecken. Ein Moment der Ruhe erwartet Sie entlang des Flusses Lauzon, wo Weinberge, Trüffelfelder und Lavendel gedeihen.

Italiano :

Il villaggio bucolico di Solérieux e la natura tranquilla che lo circonda possono essere scoperti al ritmo dei cinguettii grazie a questa passeggiata. Un momento di pace e tranquillità vi attende lungo il Lauzon, dove fioriscono vigne, tartufaie e lavanda.

Español : De silhouettes en silhouettes Cultiver un moment de sérénité

El bucólico pueblo de Solérieux y la apacible naturaleza que lo rodea se pueden descubrir al ritmo de los gorjeos gracias a este paseo. Un momento de paz y tranquilidad le espera a lo largo del Lauzon, donde florecen las viñas, los campos de trufas y la lavanda.

