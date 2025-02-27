De silhouettes en silhouettes Entre truffe et lavande La Baume-de-Transit Drôme

De silhouettes en silhouettes Entre truffe et lavande

De silhouettes en silhouettes Entre truffe et lavande place de la Mairie 26790 La Baume-de-Transit Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous emmènera sur les sentiers qui sillonnent les environs de La Baume de Transit. Les chênes verts comme guides du cœur de la garrigue jusqu’aux fiers vestiges du château qui se dressent au sein du village.

https://www.dromeprovencale.fr/drome-sud-provence/ +33 4 75 04 07 98

English : De silhouettes en silhouettes Entre truffe et lavande

This walk takes you along the paths that criss-cross the area around La Baume de Transit. The holm oaks are your guide: from the heart of the garrigue to the proud remains of the château in the village.

Deutsch : De silhouettes en silhouettes Entre truffe et lavande

Diese Wanderung führt Sie über die Pfade, die die Umgebung von La Baume de Transit durchziehen. Steineichen als Führer: vom Herzen der Garrigue bis zu den stolzen Überresten des Schlosses, die im Dorf stehen.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà lungo i sentieri che attraversano i dintorni della Baume de Transit. I lecci sono la vostra guida: dal cuore della gariga ai resti orgogliosi del castello nel villaggio.

Español : De silhouettes en silhouettes Entre truffe et lavande

Este paseo le llevará por los senderos que atraviesan los alrededores de la Baume de Transit. Las encinas son su guía: desde el corazón de la garriga hasta los orgullosos restos del castillo del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme