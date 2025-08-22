De Tartaiguille à la plaine de Marsanne Montélimar Drôme
De Tartaiguille à la plaine de Marsanne Les allées provençales 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Après avoir traversé les villages perchés au riche patrimoine clunisien, direction Marsanne pour monter le col de Tartaiguille.
https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20
English :
After passing through hilltop villages with their rich Cluniac heritage, head for Marsanne to climb the Col de Tartaiguille.
Deutsch :
Nachdem Sie die hochgelegenen Dörfer mit ihrem reichen Cluniazenserbe durchquert haben, fahren Sie in Richtung Marsanne, um den Tartaiguille-Pass zu erklimmen.
Italiano :
Dopo aver attraversato i villaggi collinari con il loro ricco patrimonio cluniacense, dirigetevi verso Marsanne per scalare il Col de Tartaiguille.
Español :
Tras atravesar pueblos de montaña con un rico patrimonio cluniacense, diríjase a Marsanne para subir al Col de Tartaiguille.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme