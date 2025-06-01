De Tatihou au Mont-Saint-Michel Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

De Tatihou au Mont-Saint-Michel Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche vendredi 1 août 2025.

Deuxième étape de l’itinéraire VTT Tatihou / le Mont Saint-Michel , la portion Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers vous permettra de traverser une des plus belles réserves naturelles de Basse-Normandie.

Profitez de votre passage à Saint-Sauveur-le-Vicomte pour visiter le château. Datant du XIème et XIIème siècle, il fut assiégé deux fois pendant la guerre de cent ans. Subsiste l’enceinte fortifiée et le donjon massif. Ces ruines sont classées Monument Historique depuis 1840. Vous passerez à proximité de Saint-Nicolas-de-Pierrepont et traverserez la Réserve Naturelle des Marais de la Sangsurière et de l’Adriennerie. Ce territoire constitue une des dernières tourbières actives de la plaine. On y compte 230 espèces botaniques et des centaines d’espèces d’oiseaux dont le busard cendré. Enfin vous passerez à Saint-Patrice-de-Claids avant de finir cette deuxième étape à Périers. Son église gothique datant du XIIIème et XIVème siècle est classée Monument Historique.

English : De Tatihou au Mont-Saint-Michel Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers

Second stage of the mountain bike itinerary « Tatihou / le Mont Saint-Michel », the Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers section will take you through one of the most beautiful nature reserves in Lower Normandy.

Make the most of your stay in Saint-Sauveur-le-Vicomte to visit the castle. Dating from the 11th and 12th centuries, it was besieged twice during the Hundred Years’ War. The fortified enclosure and the massive keep remain. These ruins have been classified as Historic Monument since 1840. You will pass close to Saint-Nicolas-de-Pierrepont and cross the Nature Reserve of the Marais de la Sangsurière and the Adriennerie. This area is one of the last active peat bogs on the plain. There are 230 botanical species and hundreds of bird species including the marsh harrier. Finally, you will go to Saint-Patrice-de-Claids before finishing this second stage in Périers. Its Gothic church dating from the 13th and 14th century is classified as a Historic Monument.

Deutsch :

Als zweite Etappe der Mountainbike-Route « Tatihou / le Mont Saint-Michel » führt Sie der Abschnitt Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers durch eines der schönsten Naturschutzgebiete der Basse-Normandie.

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in Saint-Sauveur-le-Vicomte, um das Schloss zu besichtigen. Die aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammende Burg wurde während des Hundertjährigen Krieges zweimal belagert. Erhalten geblieben sind die befestigte Ringmauer und der massive Bergfried. Diese Ruinen sind seit 1840 als historisches Monument klassifiziert. Sie fahren in der Nähe von Saint-Nicolas-de-Pierrepont vorbei und durchqueren das Naturschutzgebiet Marais de la Sangsurière et de l’Adriennerie. Dieses Gebiet stellt eines der letzten aktiven Torfmoore der Ebene dar. Hier gibt es 230 botanische Arten und Hunderte von Vogelarten, darunter die Wiesenweihe. Schließlich kommen Sie in Saint-Patrice-de-Claids vorbei, bevor Sie diese zweite Etappe in Périers beenden. Seine gotische Kirche aus dem 13. und 14. Jahrhundert ist als historisches Monument klassifiziert.

Italiano :

Seconda tappa del percorso per mountain bike « Tatihou / le Mont Saint-Michel », il tratto Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers vi permetterà di attraversare una delle più belle riserve naturali della Bassa Normandia.

Approfittate del vostro passaggio a Saint-Sauveur-le-Vicomte per visitare il castello. Risalente all’XI e al XII secolo, fu assediata due volte durante la Guerra dei Cento Anni. Rimangono il recinto fortificato e il massiccio torrione. Queste rovine sono state classificate come monumento storico dal 1840. Si passa vicino a Saint-Nicolas-de-Pierrepont e si attraversa la Riserva Naturale del Marais de la Sangsurière e Adriennerie. Quest’area è una delle ultime torbiere attive della pianura. Ci sono 230 specie botaniche e centinaia di specie di uccelli, tra cui l’albanella minore. Infine, si passa per Saint-Patrice-de-Claids prima di concludere questa seconda tappa a Périers. La sua chiesa gotica, risalente al XIII e XIV secolo, è classificata come monumento storico.

Español :

Segunda etapa de la ruta en bicicleta de montaña « Tatihou / le Mont Saint-Michel », el tramo Saint-Sauveur-le-Vicomte / Périers le permitirá atravesar una de las reservas naturales más bellas de la Baja Normandía.

Aproveche su paso por Saint-Sauveur-le-Vicomte para visitar el castillo. Data de los siglos XI y XII y fue asediada dos veces durante la Guerra de los Cien Años. El recinto fortificado y la enorme torre del homenaje permanecen. Estas ruinas están clasificadas como monumento histórico desde 1840. Pasará cerca de Saint-Nicolas-de-Pierrepont y atravesará la Reserva Natural del Marais de la Sangsurière y Adriennerie. Esta zona es una de las últimas turberas activas de la llanura. Hay 230 especies botánicas y cientos de especies de aves, incluido el aguilucho cenizo. Finalmente, pasará por Saint-Patrice-de-Claids antes de terminar esta segunda etapa en Périers. Su iglesia gótica de los siglos XIII y XIV está clasificada como monumento histórico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme