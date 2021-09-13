De Ventabren à Roquefavour Ventabren Bouches-du-Rhône
De Ventabren à Roquefavour Parking des Brès 13122 Ventabren Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 180 Distance : 8200.0 Tarif :
Randonnée aller-retour entre forêt et garrigue au départ de Ventabren vers l’Aqueduc de Roquefavour. Un point de vue en hauteur sur l’ouvrage de 82m de haut.
English :
Round-trip hike through forest and garrigue from Ventabren to the Aqueduc de Roquefavour. An elevated viewpoint over the 82m-high structure.
Deutsch :
Wanderung hin und zurück zwischen Wald und Garrigue von Ventabren aus zum Aquädukt von Roquefavour. Ein Aussichtspunkt in luftiger Höhe auf das 82 m hohe Bauwerk.
Italiano :
Percorso ad anello tra foresta e macchia da Ventabren all’acquedotto di Roquefavour. Un punto di vista elevato sulla struttura alta 82 metri.
Español :
Viaje de ida y vuelta entre bosque y matorral desde Ventabren hasta el Acueducto de Roquefavour. Un punto de vista elevado sobre la estructura de 82 m de altura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-13 par Provence Tourisme