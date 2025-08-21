De verts coteaux au blanc tuffeau Benais Indre-et-Loire

De verts coteaux au blanc tuffeau A pieds

De verts coteaux au blanc tuffeau Place de l’Église 37140 Benais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Une boucle qui permet de déambuler au travers du vignoble par de petites routes tranquilles. Les panneaux du sentier d’interprétation permettent d’allier marche et découverte.

+33 2 47 97 91 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : From green hillsides to white tuffeau

A loop that allows you to wander through the vineyards on quiet country roads. Signs on the interpretation trail combine walking and discovery.

Deutsch : Von grünen Hügeln bis hin zu weißem Tuffstein

Ein Rundweg, der es Ihnen ermöglicht, auf kleinen, ruhigen Straßen durch die Weinberge zu wandern. Die Schilder des Interpretationspfades ermöglichen es, Wandern und Entdecken miteinander zu verbinden.

Italiano :

Un anello che permette di passeggiare tra i vigneti su tranquille stradine di campagna. La segnaletica del percorso di interpretazione unisce la passeggiata alla scoperta.

Español : De las laderas verdes a la toba blanca

Un bucle que permite pasear por los viñedos a través de tranquilos caminos rurales. La señalización del sendero de interpretación combina el paseo con el descubrimiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire