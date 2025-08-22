De Xaintrailles à Pompiey, lectures de paysage Xaintrailles Lot-et-Garonne

De Xaintrailles à Pompiey, lectures de paysage En VTT Difficulté moyenne

De Xaintrailles à Pompiey, lectures de paysage 47230 Xaintrailles Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

De Xaintrailles, à la frontière des coteaux et de la forêt, s’offre un profond panorama circulaire. Pompiey à l’inverse se cache comme une surprise dans son écrin de verdure. Peut-être trouverez-vous le dolmen !

Difficulté moyenne

From Xaintrailles, on the border of the hillsides and the forest, there is a deep circular panorama. Pompiey, on the other hand, hides like a surprise in its green setting. Perhaps you will find the dolmen!

Von Xaintrailles aus, an der Grenze zwischen den Hängen und dem Wald, bietet sich ein tiefes, kreisförmiges Panorama. Pompiey hingegen verbirgt sich wie eine Überraschung in seiner grünen Umgebung. Vielleicht finden Sie den Dolmen!

Da Xaintrailles, al confine tra le colline e la foresta, si apre un profondo panorama circolare. Pompiey, invece, si nasconde come una sorpresa nella sua cornice verde. Forse troverete il dolmen!

Desde Xaintrailles, en el límite de las laderas y el bosque, hay un profundo panorama circular. Pompiey, en cambio, se esconde como una sorpresa en su entorno verde. ¡Quizás encuentres el dolmen!

