De Yainville à Jumièges à VTT Yainville Seine-Maritime

De Yainville à Jumièges à VTT 76480 Yainville Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 7500.0 Tarif :

Ce parcours vous fera découvrir les liens historiques qui relient les communes de Yainville et de Jumièges.

English : De Yainville à Jumièges à VTT

This route will make you discover the historical links between the communes of Yainville and Jumièges.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang lernen Sie die historischen Verbindungen zwischen den Gemeinden Yainville und Jumièges kennen.

Italiano :

Questo itinerario vi farà scoprire i legami storici tra i comuni di Yainville e Jumièges.

Español :

Esta ruta le permitirá descubrir los vínculos históricos entre los municipios de Yainville y Jumièges.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme