De Yainville à Jumièges Yainville Seine-Maritime

De Yainville à Jumièges 76480 Yainville Seine-Maritime Normandie
Durée : 105 Distance : 7500.0 Tarif :
Ce parcours vous fera découvrir les liens historiques qui relient les communes de Yainville et de Jumièges.
English : De Yainville à Jumièges
This route will make you discover the historical links between the communes of Yainville and Jumièges.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang lernen Sie die historischen Verbindungen zwischen den Gemeinden Yainville und Jumièges kennen.
Italiano :
Questo itinerario vi farà scoprire i legami storici tra i comuni di Yainville e Jumièges.
Español :
Esta ruta le permitirá descubrir los vínculos históricos entre los municipios de Yainville y Jumièges.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme