Déambulations contemplatives en vallée du Giffre Mieussy Haute-Savoie

Déambulations contemplatives en vallée du Giffre

Déambulations contemplatives en vallée du Giffre 74440 Mieussy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire de 115 km démarre à Mieussy et vous mènera jusqu’à Sixt Fer à Cheval. Au programme 2 cols pour des panoramas grand format, 2 gorges, plusieurs lacs, des cascades et le fabuleux cirque du Fer à Cheval qui ne laissera personne de marbre.

+33 4 50 34 25 05

English : Contemplative strolls in the Giffre valley

This 115 km itinerary starts in Mieussy and takes you all the way to Sixt Fer à Cheval. On the program: 2 passes for sweeping panoramas, 2 gorges, several lakes, waterfalls and the fabulous Fer à Cheval cirque, which will leave no one unmoved.

Deutsch :

Diese 115 km lange Route beginnt in Mieussy und führt Sie bis nach Sixt Fer à Cheval. Auf dem Programm stehen 2 Pässe für großformatige Panoramen, 2 Schluchten, mehrere Seen, Wasserfälle und der fabelhafte Cirque du Fer à Cheval, der niemanden kalt lassen wird.

Italiano :

Questo itinerario di 115 km parte da Mieussy e vi porterà a Sixt Fer à Cheval. In programma ci sono 2 passi per grandi panorami, 2 gole, diversi laghi, cascate e il favoloso circo Fer à Cheval che non lascerà nessuno indifferente.

Español :

Este itinerario de 115 km comienza en Mieussy y le llevará a Sixt Fer à Cheval. En el programa hay 2 puertos para disfrutar de grandes panorámicas, 2 gargantas, varios lagos, cascadas y el fabuloso circo Fer à Cheval, que no dejará indiferente a nadie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme