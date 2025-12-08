Deauville, circuit découverte en 2h Deauville Calvados

Deauville, circuit découverte en 2h

Si les mythiques Planches constituent un but de balade incontournable, Deauville en perpétuel mouvement offre de multiples visages aux visiteurs. Côté mer ou côté ville, elle met en lumière son patrimoine, ses quartiers et ses nouveaux espaces.

If the legendary Boardwalk represent an essential destination, Deauville, a dynamic city, offers further places to visit. Along the sea or in the city centre, the city highlights its heritage, districts and new facilities. Follow the guide!

Auch wenn die mythischen Planches ein unumgängliches Ziel für Spaziergänge sind, bietet das ständig in Bewegung befindliche Deauville seinen Besuchern zahlreiche Gesichter. Auf der Meer- oder der Stadtseite beleuchtet sie ihr Kulturerbe, ihre Viertel und ihre neuen Räume.

Se le mitiche Planches sono una meta imperdibile, Deauville è in continuo movimento e offre ai visitatori molti volti diversi. Sul lato mare o sul lato città, mette in evidenza il suo patrimonio, i suoi quartieri e i suoi nuovi spazi.

Si las míticas Planches son un destino imprescindible, Deauville está en constante movimiento y ofrece al visitante muchas caras diferentes. Del lado del mar o de la ciudad, destaca su patrimonio, sus barrios y sus nuevos espacios.

