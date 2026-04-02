Découverte de la faune et de la flore Bayel Aube

Découverte de la faune et de la flore Facile

Découverte de la faune et de la flore 10310 Bayel Aube Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Découverte de la faune et de la flore 2h environ balisage jaune et bleu. A voir sur votre chemin: La Cristallerie Royale de Champagne: Un verrier italien venu de Murano, Mazzolay fonde en 1678 une verrerie toujours en activité. Aujourd’hui, nos maîtres-verriers créent toujours avec passion des pièces exceptionnelles en utilisant toutes les techniques de l’art verrier, comme les formes libres , le mélange des couleurs, la pâte de cristal , l’effet satiné, la taille ou encore la dorure. Le Musée du Cristal: Présent 6 salles consacrées à l’histoire du Verre et du Cristal, depuis l’Antiquité à l’histoire de la Cristallerie de 1678 jusqu’à nos jours; explications sur la fabrication du cristal à Bayel à travers photos, maquettes et mannequins; expositions de pièces anciennes (début 1900) et modernes, toutes fabriquées à Bayel. Une vidéo de 15min égrènera les étapes de fabrication et vous montrera toutes les techniques de soufflage de nos maîtres-verriers pour réaliser une pièce. L’Eglise Saint-Martin de Bayel: Voir une émouvante Piéta du XVIème siècle en pierre polychrome, l’une des oeuvres majeures attribuées au Maître de Chaource. A voir également, une splendide Vierge à l’enfant (m.h.) du XVIème siècle provenant du prieuré de Belroy à Bayel.

Facile

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English :

Discover the flora and fauna approx. 2 hours yellow and blue signposting. On your way: La Cristallerie Royale de Champagne: In 1678, Mazzolay, an Italian glassmaker from Murano, founded a glassworks that is still in operation today. Today, our master glassmakers continue to create exceptional pieces with passion, using all the techniques of the art of glassmaking, such as free forms , color mixing, pâte de cristal , satin effects, cutting and gilding. Le Musée du Cristal: 6 rooms devoted to the history of glass and crystal, from Antiquity to the history of the Cristallerie from 1678 to the present day; explanations of crystal manufacture in Bayel through photos, models and mannequins; exhibits of antique (early 1900s) and modern pieces, all made in Bayel. A 15-minute video will take you through the various stages of production, and show you all the blowing techniques used by our master glassmakers to create a piece. The Church of Saint-Martin in Bayel: See a moving 16th-century Piéta in polychrome stone, one of the major works attributed to the Master of Chaource. Also worth seeing is a splendid 16th-century Virgin and Child (m.h.) from the Belroy priory in Bayel.

Deutsch :

Entdeckung der Fauna und Flora ca. 2 Stunden gelbe und blaue Markierungen. Sehenswertes auf Ihrem Weg: Die Cristallerie Royale de Champagne: Mazzolay, ein italienischer Glasmacher aus Murano, gründete 1678 eine Glasfabrik, die noch heute in Betrieb ist. Auch heute noch stellen unsere Glasmeister mit Leidenschaft außergewöhnliche Stücke her und verwenden dabei alle Techniken der Glaskunst wie freie Formen , Farbmischungen, Kristallpaste , Satinierungseffekte, Schliff und Vergoldung. Das Kristallmuseum: 6 Säle, die der Geschichte des Glases und des Kristalls gewidmet sind, von der Antike über die Geschichte der Kristallfabrik von 1678 bis heute; Erklärungen zur Kristallherstellung in Bayel anhand von Fotos, Modellen und Puppen; Ausstellungen alter (Anfang 1900) und moderner Stücke, die alle in Bayel hergestellt wurden. Ein 15-minütiges Video zeigt Ihnen die einzelnen Schritte der Herstellung und die verschiedenen Techniken, die unsere Glasbläsermeister anwenden, um ein Stück herzustellen. Die Kirche Saint-Martin in Bayel: Sehen Sie eine bewegende Piéta aus dem 16. Jahrhundert aus polychromem Stein, eines der wichtigsten Werke, das dem Meister von Chaource zugeschrieben wird. Jahrhundert, die aus dem Priorat Belroy in Bayel stammt.

Italiano :

Scoprire la flora e la fauna circa 2 ore segnaletica gialla e blu. Cosa vedere durante il percorso: La Cristallerie Royale de Champagne: vetraio italiano di Murano, Mazzolay fondò nel 1678 una vetreria tuttora in funzione. Oggi i nostri maestri vetrai continuano a creare con passione pezzi eccezionali, utilizzando tutte le tecniche dell’arte vetraria, come le forme libere , la mescolanza dei colori, la pâte de cristal , gli effetti satinati, il taglio e la doratura. Il Musée du Cristal: 6 sale dedicate alla storia del vetro e del cristallo, dall’antichità alla storia della Cristalleria dal 1678 a oggi; spiegazioni su come si produceva il cristallo a Bayel attraverso foto, modelli e manichini; esposizioni di pezzi antichi (inizio ‘900) e moderni, tutti realizzati a Bayel. Un video di 15 minuti vi condurrà attraverso le varie fasi di lavorazione e vi mostrerà tutte le tecniche di soffiatura utilizzate dai nostri maestri vetrai per realizzare un pezzo. La chiesa di Saint-Martin a Bayel: ammirate l’emozionante Piéta in pietra policroma del XVI secolo, una delle principali opere attribuite al Maestro di Chaource. Da vedere anche una splendida Vergine con Bambino del XVI secolo (m.h.) proveniente dal priorato di Belroy a Bayel.

Español :

Descubra la flora y la fauna aprox. 2 horas señalización amarilla y azul. Qué ver en el camino: La Cristallerie Royale de Champagne: Cristalero italiano de Murano, Mazzolay fundó en 1678 una cristalería que sigue en funcionamiento. En la actualidad, los maestros vidrieros siguen creando con pasión piezas excepcionales, utilizando todas las técnicas del arte del vidrio, como las formas libres , la mezcla de colores, la pâte de cristal , los efectos satinados, el tallado y el dorado. El Museo del Cristal: 6 salas dedicadas a la historia del vidrio y el cristal, desde la Antigüedad hasta la historia de la Cristalería desde 1678 hasta nuestros días; explicaciones de cómo se fabricaba el cristal en Bayel a través de fotos, maquetas y maniquíes; exposiciones de piezas antiguas (principios del siglo XX) y modernas, todas fabricadas en Bayel. Un vídeo de 15 minutos le llevará a través de las distintas etapas de fabricación y le mostrará todas las técnicas de soplado de vidrio utilizadas por nuestros maestros vidrieros para realizar una pieza. Iglesia de Saint-Martin en Bayel: Contemple una conmovedora Piéta del siglo XVI en piedra policromada, una de las principales obras atribuidas al Maestro de Chaource. También merece la pena ver una espléndida Virgen con el Niño (m.h.) del siglo XVI procedente del priorato de Belroy en Bayel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité